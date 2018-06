Paolo Fresu e il Devil Quartet a Poggibonsi per il compleanno del Cassero

Un’anteprima speciale per festeggiare il compleanno di uno dei luoghi simbolo della città di Poggibonsi - Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale - a 3 anni dalla ristrutturazione delle mura e dei camminamenti. Una serata da non perdere con il trombettista Paolo Fresu e il suo “Devil Quartet” che aprirà la XIV edizione di “Piazze d’Armi e di Città’”, la rassegna organizzata dal Comune di Poggibonsi con la Fondazione Elsa ed il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena, l’evento più atteso dell’estate poggibonsese.

Il concerto del quartetto di Paolo Fresu, musicista italiano tra i più apprezzati a livello internazionale, sarà l’occasione per vedere in una versione inedita - completamente acustica - quello che viene considerato il gruppo più “elettrico” del jazz italiano degli ultimi anni. Il compianto Vittorio Franchini in un suo articolo etichettò la proposta del quartetto di Fresu: “una buona invenzione dell’Italian Style”. Dopo un’alba “elettrica” sulla scia della fortunata precedente esperienza del leader con il quartetto Angel, i nuovi “Devil” protagonisti di questa avventura hanno trovato linfa creativa e macinato tanta esperienza e tanta strada nei territori della musica del nostro tempo. Bebo Ferra alla chitarra, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Stefano Bagnoli batteria insieme a Paolo Fresu alla tromba e flicorno, ribaltando canoni e abitudini del loro repertorio, ci regaleranno emozioni indimenticabili.

Prima del concerto è prevista la presentazione libro per ragazzi "A spasso in un grande castello toscano. Vivere a Poggio Bonizio" (Betti Edizioni) al Cassero della Fortezza Medicea - Sala Francovich (ore 17.45) e la visita guidata gratuita all’Archeodromo del Parco della Fortezza curata dall’Associazione culturale Started (ore 19.00) con un intervento sonoro di accompagnamento dello stesso Paolo Fresu.

“Piazze d'armi e di città” è organizzato dal Comune di Poggibonsi con la Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. Il cartellone è realizzato con le associazioni Staccia Buratta, Amici di Staggia, Arci Blue Train Club, Music Pool Associazione culturale Timbre, AdArte, Associazione Culturale Started, ViaMaestra, Fondazione Rocca di Staggia e PAN URANIA SPA come main sponsor.

Fonte: Ufficio stampa

