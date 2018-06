Il podio è di casa per l'Asp Montelupo: i risultati del campionato Uisp di Cattolica

La sensazione di aver fatto bene, questo l'esito del primo weekend di Campionato Nazionale Uisp di Cattolica per tutto il settore di ginnastica artistica dell’Asp Montelupo.

Si parte giovedì mattina. La prima a battezzare il campo gara è Martina Bartalucci che, con una bella gara con qualche imprecisione a parallele, spiana la strada verso il podio. Ne illumina (è proprio il caso di dirlo, visto che realmente si accende nel momento in cui viene varcato) il terzo gradino della classifica nazionale di prima categoria élite e conquista il titolo di campionessa nazionale all'attrezzo corpo libero. Felicissima del suo risultato, lascia il posto alle compagne Martina Toccafondi e Amanda Cerri. Martina parte un po' intimorita, ma dopo il secondo attrezzo torna la pazzerella di sempre e termina una gara precisa e pulita, punteggi non altissimi, ma si sa, siamo ad un nazionale.

La classifica di prima cat junior 2005 la vede al quinto posto e terza a pari merito a trave. Ottima prestazione anche la sua quindi, seguita da Amanda che, convalescente per un dolore alla schiena che non le permette di potersi allenare per sostenere tutti gli attrezzi, si concentra sulle parallele, unico attrezzo che il dolore non ne impedisce l'esecuzione. Quinto il suo piazzamento all'attrezzo. Eleonora Letizia, iscritta alla prima categoria junior, appare inizialmente molto tesa, ma l'emozione non la tradisce ed esegue una gara con perfetto autocontrollo e precisione, anche in queste nazionali. Arriva terza in classifica generale ed è campionessa nazionale a corpo libero.

La giornata di giovedì si conclude con Gaia Focardi, per la prima cat senior. A parallele commette un errore che in un primo momento di agitazione la fanno desiderare di gettare la spugna, ma le istruttrici la incoraggiano a completare gli attrezzi con un approccio ancora più vincente. E lei svolta, la delusione di trasforma in rabbia e poi in determinazione a voler portare a casa un buon risultato comunque. Scelta azzeccata, perché arriva quarta nella generale, terza a corpo libero, seconda a volteggio e addirittura campionessa nazionale a trave.

La prima giornata quindi è stata uno spettacolo bellissimo, ma non finisce qui.

Venerdì in campo gara scendono le atlete della seconda categoria élite Martina Giuntini, Chiara Nannelli, Matilde Marinucci e poco dopo Giulia Garofoli in seconda categoria. Il riassunto delle loro vittorie è infinito. Chiara è la prima Campionessa Nazionale assoluta di seconda cat elite, Martina a poco distacco da lei, nonostante una caduta da trave all'uscita, è seconda classificata, quinta Matilde. Nella premiazione agli attrezzi le nostre bimbe sbancano: Chiara è campionessa nazionale anche a trave e parallele, seconda a parallele e seconda a corpo libero; Martina è invece campionessa a corpo libero e volteggio, terza a parallele, e Matilde è terza a trave.... non ci sono parole per queste tre super ginnaste. E come commentare la prestazione di Giulia Garofoli? Campionessa Nazionale di seconda categoria, oltre che campionessa nazionale a corpo libero, seconda solo per età a pari merito con la prima a volteggio, seconda a parallele e terza a trave!! Un risultato entusiasmante per lei che ha avuto alti e bassi ed aveva proprio bisogno di una gara così, semplicemente perfetta per far vedere la sua stoffa a tutti. Nella gara di specialità, una pazientissima Beatrice Rocchi, comincia gara con tre ore di ritardo e aspetta la sua classifica a mezzanotte inoltrata, ma ne varrà la pena. È suo il titolo di campionessa nazionale a corpo libero di seconda categoria specialità.

Il sabato, già dalle 7.30 della mattina, si comincia alla grande per le ragazze della terza categoria élite. Anche qui i risultati della gara parlato da soli: Martina Montalbano arriva quarta in classifica generale, Marta Marinucci seconda a parallele e a corpo libero ma qui scala terza essendo a pari merito e più giovane dell'amica Francesca Barsottini che ha gareggiato senza poter affrontare l'esercizio a parallele a causa di un infortunio al braccio. Anche di questa categoria abbiamo la Campionessa Nazionale: Azzurra Focardi, che lo è anche a parallele, corpo libero, a trave è seconda solo per età, poiché ha lo stesso punteggio della prima. Una potenza questa piccola grande azzurra. Non è da meno la sua amica Viola Cupo, la più piccola del gruppo di terza categoria che gareggia nella divisione del 2006. Vince, vince, stravince: Campionessa Nazionale di terza categoria, titolo massimo anche a trave nonostante sia il suo attrezzo più temuto e corpo libero.

Nella serata conclude il primo weekend di gare a Cattolica le ginnaste della specialità di terza categoria. Con un punto di vantaggio dalla seconda anche qui abbiamo la nostra fantastica campionessa nazionale attrezzo parallele: Martina Preti.

Le istruttrici che accompagnavano le ragazze in gara, ma anche quelle che da casa aspettavano notizie, sembravano incredule di fronte a un esito così positivo di questo importante incontro agonistico, che mette a confronto ginnaste provenienti da tutta Italia. Le riflessione conclusiva è che stiamo facendo un bel lavoro al palazzetto di Montelupo, l'Asp cresce sempre più e lo fa in qualità. Le ragazze, le bambine che vanno ad affrontare una gara sono pronte, lo sono fisicamente, emotivamente e caratterialmente, questo spiega il risultato eccellente di questa competizione.



Fonte: Asp Montelupo - Ufficio Stampa

