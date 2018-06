Reading sotto le stelle di Vinci e letture all'ombra degli alberi

Due appuntamenti all’aria aperta per bambini e adulti organizzati dalle biblioteche civiche del Comune di Vinci nel mese di giugno:

Giovedì 14 giugno - alle ore 21 – Biblioteca Leonardiana

La voce al Piacere: letture in notturna

Invito all'ascolto e all’esplorazione, un momento di quiete dove farsi cullare dalla melodie delle parole e affascinare dalla bellezza del luogo e dalle storie lette da una voce che incanta. I partecipanti saranno guidati in un percorso alla scoperta di autori, artisti e poeti che hanno giocato e affrontato i vizi più profondi dell'essere umano. L’evento è organizzato in collaborazione con Il Circolo di lettura della biblioteca AmiciLibri. Le letture sono a cura di Anna Dimaggio (Promocultura).

L’incontro è rivolto agli adulti e si svolgerà nella terrazza di fronte l'ingresso della Biblioteca Leonardiana.

Mercoledì 20 giugno - dalle 16.30 alle 19 - Parco dei Mille a Spicchio

Spuntano Libri. La biblioteca arriva dove sei tu!

Prestito di libri e letture animate nei giardini pubblici della città. Con l'arrivo del caldo la biblioteca varca la soglia e si sposta nei giardini pubblici della città per incontrare i piccoli lettori! I bambini, tra una scivolata e l'altra, potranno scegliere in tutta tranquillità i libri da leggere per le vacanze estive, e ascoltare rinfrescanti storie seduti all'ombra di grandi alberi. L'iniziativa, curata della Biblioteca dei Ragazzi di Sovigliana in collaborazione con PromoCultura, è pensata per bambini dai 4 agli 11 anni.

Infine, si ricorda che dal 11 giugno al 14 settembre entrerà in vigore l’orario estivo.

Per informazioni:

Tel.: 0571-902292 dalle 15 alle 19

e-mail: bdr@comune.vinci.fi.it

Tel.: 0571-933263 dalle 15 alle 19

e-mail: biblioteca@comune.vinci.fi.it

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Vinci