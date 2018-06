Saltavanti, al via il campionato nazionale Uisp a Cattolica

Il primo weekend è iniziato Giovedì 31 Maggio fino a Domenica 3 Giugno, dalla 1^ alla 6^ categoria UISP.. Per la Saltavanti 31 ginnaste presenti, 42 volte sul podio e 15 ori.

Matilde Taranto terza classificata nella categoria prima senior classe 2003, prima a trave e seconda a parallele.

Nella categoria seconda élite la nostra Irene Pelloni conquista un bellissimo terzo posto, accompagnato dal primo posto a volteggio e il secondo a parallele.

Alessia Boldrini all'esordio in questa categoria conquista un bell'ottavo poto e il quinto a corpo libero. La squadra di prima categoria allieve di Alice e Aurora si classifica prima. Aurora Cuccu prima a parallele, trave e corpo libero e seconda a volteggio. Alice Talarico prima a volteggio e seconda a parallele, trave e corpo libero.

Quarto posto per la squadra senior di Sara Bagnoli, Alessia Fadda e Greta Stefani! Sara prende anche il secondo posto alla trave.

La squadra mista di prima categoria composta da Marta Giannoni, Aurora D’aniello e Rebecca Boretti conquista un bellissimo secondo posto! Negli attrezzi Marta arriva seconda a volteggio.

Nella seconda categoria junior individuale Azzurra Guida e Giorgia Stortini chiudono rispettivamente all'11esimo e 15esimo posto!

Nella specialità di seconda categoria a volteggio Alessandra Corsinovi conquista il titolo di campionessa nazionale. A trave Alessia Borghini si classifica seconda, a corpo libero Alessandra sale sul terzo gradino del podio.

La squadra di terza categoria senior composta da Francesca Sani, Lara Sortino e Alessia Giampaia già campione regionale si conferma anche campione Nazionale.! Agli attrezzi Lara seconda a volteggio e prima a corpo libero, Francesca prima a parallele, seconda a trave e corpo libero.

Nella terza categoria élite Giulia Benassai conquista il secondo posto, Viola Donati giunge quarta ai piedi del podio, Chiara Tognetti nona e Valentina Nelli 13esima. Agli attrezzi Giulia seconda a trave e volteggio, Chiara terza a volteggio e Valentina terza a corpo libero!

Nella terza categoria specialità con Elena, Giorgia e Eleonora! Elena Rossi (classe '98) conquista il secondo gradino del podio al corpo libero, Giorgia Grippo vince l'attrezzo parallele e sesta a trave, Eleonora Bartoli terza a corpo libero.

La nostra ginnasta di sesta categoria D Angela Stile conquista il quinto posto e a volteggio è campionessa nazionale. La nostra Irene Sardi nella categoria sesta A/B conquista un bel quinto posto generale e il terzo gradino del podio alle parallele.

Giulia Rigatti in quarta specialità élite si aggiudicata il terzo posto nella classifica generale e si laurea campionessa nazionale alle parallele.

Infine Giorgia Del Bino e Eleonora Franchi in quinta categoria senior, all'esordio in questa categoria, conquistano rispettivamente il decimo e dodicesimo punteggio totale ma sono anche seconda e terza a volteggio!! Chiara Bagnolesi in quinta categoria specialità invece conquista un bel secondo posto a trave e quinto a corpo libero.

