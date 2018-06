Scontri Robur Siena-Reggiana, primi Daspo: tifoso colpì agente con la cintura

Sono stati emessi dal Questore di Siena Maurizio Piccolotti i primi due Daspo, uno nei confronti di un tifoso delle Robur e uno per un ultras della Reggiana, dopo i fatti accaduti domenica sul finire della partita dei play off.

Un 46enne della squadra ospite, peraltro già destinatario, in passato, di analogo provvedimento per reati a sfondo razziale, è stato denunciato per il reato d’invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive, comportamento che ha, tra l’altro, determinato l’emulazione da parte di altri sostenitori della Reggiana, ancora in fase d’identificazione.

A seguito degli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato, nei suoi confronti sono stati adottati dal questore due provvedimenti: il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono le competizioni di calcio in genere, su tutto il territorio nazionale, per 3 anni, oltre che ai luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto di chi vi assiste, nonché alle vie che portano al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, a partire da 2 ore prima delle gare fino a due ore dopo, e il divieto di ritorno a Siena per 3 anni.

Questo secondo provvedimento è, infatti, stato emesso come misura di prevenzione in considerazione della sua pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica aseguito degli accertamenti svolti dalla Divisione Anticrimine della Questura di Siena.

Un Daspo è stato adottato, per la durata di 5 anni, nei confronti di un sostenitore della Robur Siena di 29 anni, denunciato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e per invasione di campo.

L’uomo, dopo essere entrato nel campo di gioco al termine della partita, con il volto coperto da una maglietta, ha reagito con violenza nei confronti di un poliziotto della questura che stava cercando di fermarlo, colpendolo con la fibbia della cintura al volto.

Il poliziotto ha riportato nella circostanza lesioni al labbro con 3 giorni di prognosi.

Dagli accertamenti svolti dalla Polizia è emerso, peraltro, che il senese è già stato destinatario della misura dell’avviso orale da parte del questore Piccolotti, per i suoi comportamenti illeciti e per i precedenti penali e di polizia.

Per lui, oltre al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono gare di calcio in genere, su tutto il territorio nazionale, a quello di avvicinarsi ai luoghi interessati al transito, alla sosta e al trasporto dei tifosi, in particolare per lo stadio Franchi nelle due ore prima e dopo la partita, anche la prescrizione di firmare presso un ufficio di polizia del luogo di residenza, in provincia di Siena, al termine del primo tempo di ogni incontro di calcio della Robur Siena, sia in casa che in trasferta.

Fonte: Questura di Siena

