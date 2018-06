Solidarietà: raccolti quasi 3mila euro per la Fondazione Tommasino Bacciotti

Oltre 130 persone e ben 2826 euro raccolti per la Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus. È stata un successo, la serata di beneficienza organizzata da tre tra i più talentuosi e affermati pizzaioli campani di stanza a Firenze - Mario Cipriano (“Il vecchio e il mare” in via Gioberti), Marco Manzi (“Giotto” in via Veracini) e Giovanni Santarpia (“Santarpia” in largo Annigoni) - per una volta insieme all'insegna della solidarietà, per sostenere le attività della Fondazione.

All’appuntamento – patrocinato da Confcommercio e Confesercenti, in collaborazione con il Forchettiere – ha partecipato, insieme a Paolo e Barbara Bacciotti, anche il presidente del consiglio regionale toscano, Eugenio Giani. I presenti hanno gustato due pizze gourmet di scuola napoletana, due alla pala e due fritte, più i salumi di TuttoToscano e i gelati della Sorbettiera.

“Abbiamo deciso di dar vita a questa serata – spiegano Cipriano, Manzi e Santarpia – perché il nostro pensiero è rivolto alle persone in difficoltà e crediamo che sia giusto supportare le iniziative della Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus, contribuendo con ciò che sappiamo fare meglio, ossia le pizze. Vogliamo dimostrare che tra noi colleghi non esistono rivalità ma sintonia e collaborazione, e faremo sì che questo sia solo l’inizio di tante serate insieme”.

Fonte: Ufficio Stampa

