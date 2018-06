Si è messo alla guida di un Ape Car dopo aver assunto talmente tanto alcol da essere considerato in coma etilico, poi è finito contro un palo della luce nelle campagne di Pietrasanta. È accaduto ieri, intorno alle ore 22. Il protagonista è un 33enne del luogo che sarà segnalato all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. All'uomo sarà anche ritirata la patente.

