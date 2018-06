Wendy cerca disperatamente casa, l'appello su #Cercocuccia

Wendy è una splendida cagnolina in cerca di casa. Ha 11 anni, ma piena di vitalità e di affetto da donare. Gonews.it nella sezione #Cerocuccia ospita oggi l'appello di una nostra lettrice.

"Chiedo con una mano sul cuore, l'aiuto di tutti per aiutarmi a trovare una famiglia per Wendy per evitare che finisca in un canile dal quale non uscirebbe mai più.

Mesi e mesi di appelli e lei sta perdendo la speranza. So che ha già 11 anni anche se non li dimostra affatto, ma vi assicuro che adottare un cane anziano è una delle esperienze più belle che possa fare chi vuole prendersi cura di un essere senziente che dalla vita non ha mai avuto niente.

La riconoscenza che vi dimostrerà è impareggiabile, credetemi".

Per informazioni rivolgersi a Patrizia 3470437432