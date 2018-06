Appartamento dormitorio a Poggio a Caiano, controllo del gruppo interforze

Nell’ambito dei controlli pianificati con il Gruppo interforze, in seguito a numerose violazioni riscontrate, è stato effettuato il sequestro di un appartamento di via Granaio a Poggio a Caiano, in quanto oggetto di modifiche strutturali per la realizzazione di dormitori abusivi realizzati con pareti divisorie di compensato e intercapedine in lamiera per un uso di tipo ricettivo, ovviamente non autorizzato.

Viste anche le pessime condizioni igienico sanitarie con sporcizia e accatastamento di materiale vario e, soprattutto considerata la carenza di misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la Polizia municipale, coadiuvata dai Carabinieri della locale stazione di Poggio a Caiano, ha provveduto a porre sotto sequestro l’immobile.

Nel corso dei controlli, il personale del Gruppo Interforze ha rilevato la presenza di 6 clandestini che sono stati presi in consegna dai Carabinieri.

In base alla convalida del sequestro, il sindaco ha emesso una specifica ordinanza per dichiarare inagibile l’immobile fino a quando non sarà riconosciuta la sua agibilità/abitabilità, con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente anche in merito alla conformità urbanistica dell’immobile stesso.

“Si è trattato di un altro importante controllo effettuato dal Gruppo interforze nelle attività da tempo pianificate sul nostro territorio – afferma il sindaco Marco Martini – e ringrazio la Polizia municipale, unitamente ai Carabinieri di Poggio a Caiano ed a tutti gli altri Enti che fanno parte del Gruppo interforze, per l’intervento effettuato, soprattutto per garantire la sicurezza dei posti di lavoro e delle abitazioni troppo spesso trasformate purtroppo in dormitori abusivi e pericolosi”.

“Questo dimostra – conclude il sindaco – la nostra piena volontà ed attenzione alla lotta all’abusivismo per far rispettare a tutti i cittadini ed alle aziende le leggi vigenti a garanzia della sicurezza di tutti”.

I controlli del Gruppo interforze continueranno anche nelle prossime settimane secondo il calendario già definito.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Poggio a Caiano