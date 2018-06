È caduto all'indietro sbattendo la parte lombare a terra dopo essere scivolato da una pedana: è accaduto in via Brodolini a Castelfiorentino, nella zona industriale di Pesciola, questo pomeriggio, alle 17 di mercoledì 6 giugno. Sul posto inviata un'ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino e la medicina del lavoro dell'Asl Toscana Centro. Il ferito, un 47enne, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale 'San Giuseppe' di Empoli.

