Capraia e Limite lancia un nuovo concorso su Instagram: molti i premi in palio

Nasce un nuovo concorso fotografico, intitolato Capraia e Limite con gli occhi di chi la vive. L’obiettivo che si prefigge la Pro Loco Capraia e Limite, in collaborazione con il Comune che ha concesso il patrocinio, è la valorizzazione e la promozione del territorio attraverso produzioni fotografiche digitali, condivise con il social network Instagram.

Chi desidera partecipare al contest deve utilizzare l’app Instagram e postare immagini del territorio del comune con a commento l’ hashtag #vivicapraiaelimite e, contestualmente, inviare la foto e il nome e cognome di chi intende partecipare alla mail fotocapraiaelimite2018@gmail.com .

Il contest mira a coinvolgere tutti gli appassionati di fotografia che abbiano il desiderio di immortalare in uno scatto ogni particolare riguardante il territorio e la comunità di Capraia e Limite, dalle bellezze naturali a quelle storiche, artistiche e culturali, passando anche per i momenti delle feste paesane e gli scorci e i tramonti della nostra campagna. Vi sarà, dunque, ampia libertà di scelta, così da valorizzare la fantasia e la creatività di tutti.

Il concorso fotografico social è indetto dalla Pro-Loco Capraia e Limite, con il patrocinio del Comune di Capraia e Limite.

Requisito di partecipazione

Il concorso è aperto a tutti. La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà tramite la condivisione dal proprio profilo del social network Instagram. E’ necessario che l’account dell’utente non sia impostato come privato.

Il concorso avrà inizio l’8 giugno e terminerà il 30 settembre 2018.

Modalità di partecipazione

– pubblicare le immagini con lo smartphone o il tablet sul proprio profilo del social network Instagram (se non se ne possiede uno, è possibile crearlo gratuitamente nell’App);

– inserire nella didascalia dell’immagine l’hashtag #vivicapraiaelimite e, contestualmente, inviare la foto corredata di nome e cognome di chi intende partecipare alla mail fotocapraiaelimite2018@gmail.com.

Non ci sono limiti al numero di foto che ogni utente può pubblicare per partecipare al concorso e le immagini possono essere già presenti sul proprio profilo o nuove.

Giuria

Le immagini verranno valutate da una giuria composta da esperti, affiancati dal presidente della Pro-Loco Capraia e Limite, dal sindaco, dalla Giunta e dall’addetto stampa del Comune di Capraia e Limite.

La giuria valuterà le foto pervenute secondo i seguenti criteri:

- originalità dello scatto;

- qualità della foto;

- attinenza al tema del concorso.

Al termine del concorso, le foto vincitrici e quelle più significative verranno pubblicate sul profilo Instagram del Comune di Capraia e Limite e sulla pagina Facebook dell’ente. I vincitori saranno contattati dal comitato organizzatore attraverso Instagram e l’indirizzo e-mail fornito per l’invio delle foto.

Premi

1° premio: fotocamera Sony Alpha 6000+ SEL-P 16-50 mm f/3.5-5.6 OSS Nera

2° premio: cavalletto Swiss Pro Advance #RF-41

3° premio: Swiss Go SG-1.0 Rosso Full HD 12 megapixel LCD 2’’ custodia subacquea fino a 30 metri

Buoni acquisto da 30,00 euro cadauno per i primi 10 classificati da spendere presso il negozio Ollo Store di Empoli, partner dell’iniziativa a seguito dell’accordo con la Pro-Loco Capraia e Limite. La premiazione si terrà nel mese di ottobre 2018.

“Dopo il successo del concorso sul Castello di Capraia F.na, abbiamo accettato di buon grado l’idea della Pro-Loco di riproporre il format e allargare la partecipazione a tutta la comunità, scegliendo come tema tutto il territorio di Capraia e Limite. Per questo, abbiamo dato il patrocinio e contribuiremo alla pubblicizzazione, nella speranza che tante persone possano partecipare e cogliere attimi

