Encomi ai militari di Santa Croce, il sindaco Deidda: "Arma presidio di legalità e orgoglio per tutti"

Questa mattina il sindaco di Santa Croce sull'Arno ha dichiarato il suo apprezzamento per il riconoscimento ottenuto, durante la Festa Nazionale dell'Arma dei Carabinieri a Pisa, dagli autori dell'arresto del supermercato Eurospin.

Questa le parole di ringraziamento del sindaco Deidda: "A nome di tutta la comunità voglio complimentarmi con il Vice Brigadiere Giovanni Paonessa e l'Appuntato Vittorio De Luca per il riconoscimento ricevuto ieri all'annuale Festa dell'Arma dei Carabinieri, frutto di un lavoro quotidiano che tutti i componenti della nostra stazione mettono in campo con professionalità e coraggio per la sicurezza di tutti i cittadini: la brillante riuscita dell'operazione di arresto del rapinatore del supermercato Eurospin ne è la dimostrazione concreta.

L'Arma rappresenta un presidio di legalità prezioso e il vostro servizio un motivo di orgoglio per tutti noi".

