Famiglie Arcobaleno, Galgani (Cgil Firenze) commenta l’annuncio del sindaco Nardella

A Firenze il Comune riconoscerà i figli delle famiglie Arcobaleno, Paola Galgani (segretaria generale Cgil Firenze) commenta l’annuncio del sindaco Dario Nardella: “Apprezziamo le dichiarazioni del sindaco, ora aspettiamo gli atti concreti che devono seguire. Perché i diritti o sono per tutti o non sono, e la famiglia è quella in cui ci si vuole bene: con questa convinzione come Cgil Firenze saremo il 16 giugno a Siena al Toscana Pride. Ci auguriamo che Palazzo Vecchio ci ripensi e riconosca il Patrocinio del Comune alla manifestazione”.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

Tutte le notizie di Firenze