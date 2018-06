Farmacia rapinata a Galleno: malvivente a volto coperto e mano armata

Un'altra rapina a mano armata è avvenuta a Galleno, nella farmacia del comune di Fucecchio. Lo riporta il quotidiano 'Il Tirreno', a breve distanza da quella avvenuta a Chiesina Uzzanese in una tabaccheria. Secondo quanto riportato l'uomo aveva un casco integrale e l'arma, che non ha fatto fuoco. Ha mostrato il 'ferro' ai due dipendenti dietro il bancone e si è fatto consegnare 500 euro in contanti. Poi la fuga in moto verso Altopascio. Un dettaglio: una madre con figlia sarebbe stata intimata di andarsene dal rapinatore stesso prima che entrasse nell'esercizio.

Tutte le notizie di Fucecchio