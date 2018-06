Campionati nazionali bambini, Gabriele Shehu e Laura Ardenti delal Asd Taekwondo Attitude conquistano due medaglie

Ottimi risultati per l'Asd Taekwondo Attitude ai campionati nazionali riservati alle categorie bambini (6-11 anni). Alla gara "Kim e Liù", disputata a Roma e che ha riscosso un grande risultato di pubblico con 3000 presenze, hanno partecipato 1400 giovani atleti, per un totale di 1040 incontri, e 105 persone tra arbitri e staff. La società borghigiana conquista 2 medaglie con Gabriele Shehu (argento) e Laura Ardenti (bronzo). Laura (classe 2007) ha lottato con tanta grinta e tenacia, non ha mai mollato, dando il massimo nel combattimento e riuscendo a centrare il terzo posto. Gabriele (anno 2008) è arrivato in finale dopo essersi aggiudicato ben 3 incontri, uno per maggioranza di punteggio, un altro per distanza di 20 punti e l'ultimo ancora per ko. Nel decisivo appuntamento Gabriele era in vantaggio ma non è riuscito a finalizzare negli ultimi secondi conquistando un'ottima seconda posizione. Due bei traguardi raggiunti in una competizione non semplice da affrontare per i bambini sia per il caldo sotto i gazebi di gara, nonostante l'evento si sia svolto all'aperto e con un'ottima organizzazione, che per le attese per i vari combattimenti. Gabriele ha affrontato gli incontri ad un'ora circa di distanza, riuscendo a mantenere alta la concentrazione, mentre Laura ha dovuto attendere fino al pomeriggio per gareggiare. I maestri Federico Della Felice e Cecile Caron sono molto soddisfatti ed orgogliosi delle prestazioni dei giovani allievi che, oltre a preparare il Kim e Liù, si sono allenati per affrontare sia la gara del prossimo 17 giugno che l'esame di passaggio di grado in programma il 23 giugno. La società Taekwondo Attitude svolge la propria attività (corsi bambini, ragazzi e adulti) sia nella struttura Dante e il suo albergo magico che nella palestra Wellness, entrambi in piazza Benedetto Croce 6 a Borgo a Buggiano

Fonte: Ufficio Stampa

