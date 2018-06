Lorena Paganelli nuovo direttore Sds area pratese

Cambio al vertice della Società della Salute Area Pratese. Nei giorni scorsi, l’assemblea dei soci ha proposto al presidente Sds Luigi Biancalani il nuovo direttore Lorena Paganelli in sostituzione di Michele Mezzacappa, che ha assunto l’incarico di direttore della Sds Mugello.

La proposta di nomina è stata trasmessa alla Regione Toscana per la relativa intesa e il successivo decreto di nomina da parte del presidente Sds Pratese.

Lorena Paganelli, pistoiese, laureata in sociologia, dal 2006 è stata responsabile delle attività sociali della Sds Valdinievole e coordinatore sociale.

Dal 2002 al 2006 ha lavorato come funzionario nella Regione Toscana, nelle aree del progetto Disabilità e del Sistema dei diritti di cittadinanza. Ha partecipato a gruppi e Commissioni di lavoro istituite a livello del Ministero delle Politiche Sociali e di Conferenza Stato-Regioni. Dal giugno 2008 al settembre 2002 è stata Assessore alle Politiche Sociali nel Comune di Pistoia.

“Il mio obiettivo di lavoro, commenta Paganelli sarà finalizzato all’integrazione dei servizi socio-sanitari territoriali ed ospedalieri: valutare i bisogni di salute ed organizzare i servizi in modo da mettere a disposizione dei cittadini, una rete di attività e servizi integrati su tutto il territorio.

L’esperienza maturata in Valdinievole, dove ho contribuito alla nascita della Società della Salute mi sarà di aiuto per affrontare questa sfida più impegnativa nell’area pratese. Mi metterò al servizio di questa realtà in coordinamento con le Amministrazioni Comunali e l’Azienda Usl Toscana centro.”

Fonte: Asl Toscana Centro

