Montereggi, in arrivo un nuovo canale di regimazione idraulica

Costruire un canale di regimazione idraulica a monte dell'abitato di Saline di Volterra in località Montereggi. E’ quanto prevede la delibera che sarà portata in Consiglio comunale lunedì 11 giugno. Si tratta della presa d’atto del progetto già approvato in linea tecnica nel 2017.

«Finalmente chiudiamo il cerchio su questa operazione importante – dichiara il sindaco di Volterra Marco Buselli -, creando le condizioni per poter procedere, una volta ottenuto il finanziamento. L'intervento è' essenziale per mettere in sicurezza una parte importante dell'abitato di Saline di Volterra, che fu invaso dal fango appena qualche anno fa»

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Volterra