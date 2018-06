Costruzione di strumenti musicali con materiale riciclato, concerti, spettacoli teatrali, workshop, conferenze, laboratori per bambini e concorsi fotografici, sfilate di mezzi elettrici, esposizioni e prodotti a km zero. Questo e tanto altro è l'EcoVinci Festival, la manifestazione per l'ambiente e la sostenibilità organizzata nel borgo di Vinci dalla Proloco locale, Montalbano Domani, Slow Food, Biodistretto del Montalbano, Porte Aperte, Gas Millepiedi e Acquaria, Gumasio e Amministrazione comunale, per i giorni 9 e 10 giugno.

La grande festa della “Natura Maestra de' Maestri” renderà le strade del centro storico di Vinci protagoniste dell’intrattenimento legato ai temi dell'ecologia, del risparmio energetico e della tutela del territorio.

"I cittadini vedranno in EcoVinci una città del futuro, non basata sul consumismo ma, come piace a noi, in una dimensione green, mettendo al centro ambiente salute e territorio - afferma l’assessore all’Ambiente del Comune di Vinci, Daniele Vanni - Le strade e le piazze di Vinci saranno il palcoscenico delle ultime innovazioni in tema di sostenibilità ambientale, con oltre 40 iniziative sparse nel paese che abbinano conoscenza, informazione e intrattenimento. L’obiettivo è rimettere al centro la questione ambientale e la sotenibilità. Veniamo da una campagna elettorale nazionale in cui non si è parlato di ambiente, un argomento che troppo spesso viene messo in secondo piano dalla politica. Non da questa Amministrazione comunale che già da tempo mette in campo azioni per la tutela e la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. Per esempio, la prossima settimana inizieranno i lavori per installazione della prima colonnina per auto elettriche a Vinci. E poi abbiamo già intrapreso una battaglia contro l’uso della plastica: grazie al fontanello di Vitolini abbiamo erogato in un anno 80mila litri di acqua, che significa 40mila bottiglie di plastica da 2 litri risparmiate. Inoltre, a breve installeremo altri due fontanelli all’Apparita e in piazza Garibaldi nel capoluogo”.

All’assessore Vanni fa eco Paolo Santini, assessore comunale ad Agricoltura e Cultura: “La sostenibilità e la salvaguardia ambientale è di fatto una strada che abbiamo già intrapreso anche nell’agricoltura, in particolare l’olivicoltura, settore in cui abbiamo già produzioni a bassissimo impatto. Nell’azione amministrativa odierna ormai non si possono scindere ambiente, agricoltura e cultura: sono tre temi che sono spariti dal dibattito politico nazionale ma che devono tornare subito centrali. L'agricoltura nel nostro territorio avrà un futuro se vinceremo questa sfida, perché la produzione delle eccellenze deve andare di pari passo con il rispetto del territorio e la sostenibilità ambientale. Ed è quello che stiamo facendo e continueremo a fare. I tanti bellissimi luoghi e paesaggi che offre Vinci non si mantengono certo da soli. La nostra campagna è un paesaggio creato anche dall’uomo e ha bisogno di cura continua. Insomma, dietro questa bellezza c'è l’incessante lavoro dell’uomo, non dimentichiamolo. Bisogna, dunque, continuare questo percorso e fare un ulteriore sforzo per migliorare ancora. In questo senso, colgo l’occasione per annunciare che alcuni dei temi affrontati in questa due giorni saranno inseriti nel manifesto politico del Biodistretto del Montalbano”.

Tornando al programma, per entrambi i giorni l'EcoVinci Festival propone passeggiate organizzate lungo i sentieri del Montalbano con guide esperte. Non mancheranno le escursioni in bicicletta, sempre su è giù per il Montalbano. Tra i principali appuntamenti il laboratorio per il ripristino dei muretti a secco e la mostra fotografica “Montalbano tra bellezza e degrado” in palazzina Uzielli. Evento nell’evento, una parata in costume sul tema della biodiversità con il coinvolgimento degli abitanti del posto, che verrà professionalmente ripresa, coordinata e tradotta in inglese per una successiva promozione internazionale. Il festival si chiuderà con lo spettacolo teatrale di Lorenza Zambon. L’entrata ad EcoVinci sarà completamente gratuita. Ma, ci tengono a sottolineare gli organizzatori, è bandita la plastica: tutti gli oggetti monouso saranno di materiale compostabile.

“Aspettiamo tantissimi visitatori - è l'auspicio della presidente della Proloco di Vinci, Stefania Galletti - Per ascoltare musica di qualità, vedere teatro piacevole ma impegnato, per scoprire le novità in materia di sostenibilità, di cibo, di energie rinnovabili, passando per la lotta allo spreco, a cui piano piano molti iniziano a essere sensibili, fino ai cambiamenti climatici. Parleremo e opereremo per il nostro bellissimo territorio, che è ricco di cultura e di agricoltura. Il corso sui muretti a secco ci aiuterà a ri-costruire imparando e recuperando un antico mestiere andato perduto. I convegni si trasformeranno in dibattiti ricchi di spunti per gli spiriti critici: rifiuti-zero, clima, cibo biologico e a km zero. La collaborazione con i ristoratori del luogo permetterà di creare una rete con i produttori locali”.

Per consultare il programma collegarsi alla pagina evento su Facebook: Eco Vinci Festival.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

