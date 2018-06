Nascite, tornano a Campi i corsi pre e post parto

I corsi di preparazione alla nascita e quelli post parto tornato a Campi Bisenzio, nei locali dell'impianto sportivo Hidron di via Barberinese. E' quanto deciso dalla giunta comunale.

Ogni anno a Campi nascono 500 bambini, un numero che ne fa il comune con il più alto tasso di nascite di tutta l'area metropolitana. Il servizio dell'Asl, dopo che i locali del presidio sanitario di via Rossini sono stati dichiarati non idonei dall'inizio dell'anno, è stato trasferito nel consultorio delle Piagge, creando non pochi disagi ai cittadini.

Da qui la ricerca di locali adatti sul territorio, che ha coinvolto anche diverse associazioni, come la Fratellanza Popolare di San Donnino, la Misericordia e la Pubblica Assistenza.

La scelta, fatta insieme all'Asl, è ricaduta sui locali dell'Hidron.

"Abbiamo riportato un servizio importante sul territorio - spiegano dal Comune - grazie ad un lavoro fatto in sinergia con l'Asl e rispondendo così alle tante richieste avanzate dalle future mamme e, in generale dai cittadini, di Campi. Sarà comunque una situazione non definitiva, in attesa di spostare i corsi nella futura Casa della Salute che offrirà locali e strutture innovative e funzionali".

Fonte: Comune di Campi Bisenzio-Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Campi Bisenzio