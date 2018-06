Nella pista ciclabile di Peccioli un’area fitness, un'area picnic e un bagno autopulente

È stato aperto nell’area lungo la strada provinciale La Fila a Peccioli, adiacente all’impianto fotovoltaico “Un ettaro di cielo”, un nuovo spazio attrezzato fitness e picnic a disposizione di tutti i cittadini ma soprattutto dei numerosi utilizzatori della pista ciclabile che da Peccioli si sviluppa lungo la S.P. 64. L’area nasce da un’idea del Comune di Peccioli e di Belvedere Spa proprio nella zona occupata dall’impianto fotovoltaico e presenta come elemento significativo un bagno autopulente per offrire la possibilità a chi frequenta assiduamente la pista ciclabile di avere un servizio igienico a portata di mano. Alla pista ciclabile, dove già era presente il percorso vita ed un gazebo per una sosta rilassante, si sono aggiunti un’area fitness coperta con attrezzi ginnici da esterno e da utilizzare in coppia ed a fianco di tale zona, un distributore automatico rigorosamente riempito con snack e bevande salutari.

Al fine di attirare gli amanti del picnic è stata inoltre realizzata una griglia per cucinare all’aria aperta e dei tavolini con la loro copertura integrata per ripararsi dalla calura estiva.

Anche i bambini hanno i loro spazi dedicati con tavolini a loro misura, l’altalena per i giochi in libertà e una grande rete da pallavolo il cui utilizzo è adatto sia ai grandi che ai piccoli.

L’area è possibile viverla anche nelle sere estive grazie alla presenza di faretti ad energia solare posizionati sotto a tutte le tettoie.

Con questa iniziativa Belvedere Spa nello spazio già conosciuto dell’impianto fotovoltaico “Un ettaro di cielo” ha portato a conclusione un progetto -nella ciclabile già messa in sicurezza con i defibrillatori- completandolo oggi con un’area vasta a disposizione di tutta la famiglia.

L’area è dotata anche di una superficie parcheggio che facilita la sosta senza ostacolare e creare disagi lungo la strada de La Fila.

Fonte: Ufficio Stampa

