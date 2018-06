Notte Nera San Miniato, festa fino a tarda notte nella città del tartufo

Tutto pronto per la Notte Nera di San Miniato, giunta alla settima edizione. Sabato 9 giugno, dalle 19, il centro storico della città della Rocca sarà teatro di bellezza con tanti spettacoli, musica, food e divertimenti per tutti i gusti. L'evento, unico nel suo genere, unisce l’eno-gastronomia del territorio con lo spettacolo di strada con un ospite d'eccezione che volentieri torna protagonista della kermesse: lo chef Simone Rugiati.

L'obiettivo della festa più suggestiva dell'anno, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con il Comune di San Miniato e la Fondazione San Miniato Promozione, resta quello di valorizzare il territorio e i suoi prodotti che da sempre fanno di San Miniato una meta di turisti e buongustai. In primis il Tartufo Nero. L'inaugurazione è prevista alle 20, in Piazza del Popolo, con i saluti istituzionali e un tour delle autorità attraverso le varie attrazioni del centro.

A partire dalle 18.30 e fino alle 2.30, sarà disponibile un servizio di bus navetta del costo di 3 euro (gratuito per i bambini fino a 10 anni) con partenza dal parcheggio di Fontevivo a San Miniato Basso e da quello di San Lorenzo a La Scala con arrivo il piazza Dante. Per la prima volta quest'anno la manifestazione avrà anche un'attenzione particolare alla solidarietà: parte del ricavato del biglietto, infatti, sarà devoluto all'associazione Amici di Elia Onlus, per sostenere le attività svolte durante l'anno.

La serata si arricchisce di spettacoli, rappresentazioni, performance di artisti e giocolieri che coloreranno e daranno vita al centro storico. Per questa settima edizione si combineranno i suoni più tradizionali con le avanguardie elettroniche e suggestive proiezioni video. L'appuntamento è dalle 19 in centro storico a San Miniato. Per info: www.nottenerasanminiato.it e su www.facebook.com/nottenerasanminiato

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

