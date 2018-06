Piazza dei Cavalieri ospita Peppe Servillo e Solis String Quartet: concerto gratuito

Sabato 09/06/2018 alle 21:30, La nostra Piazza dei Cavalieri, Pisa; si tingerà di ricordi legati alla cara Napoli con la presenza di Peppe Servillo ed il gruppo Solis String Quartet.

Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2018, che lo ha visto protagonista in duo con Enzo Avitabile, il maestro Peppe Servillo riparte in tour con i Solis String Quartet, dopo la ristampa – ai primi di Febbraio – dell’album “Spassiunatamente” (arricchito di due inediti). Il concerto è un omaggio alla cultura e alla canzone classica napoletana da parte di una delle figure di riferimento, insieme al fratello attore Tony, della napoletanità contemporanea. Un evento unico nel suo genere, che propone una lettura raffinata e popolare di un repertorio di classici che vanno da Raffaele Viviani ad E. A. Mario fino a Renato Carosone, e che racconta una Napoli non oleografica, bensì una città che è stata ed è a pieno titolo una autentica capitale culturale europea. Una simile scelta artistica spoglia di tutti gli orpelli questi capolavori, rendendoli assolutamente eleganti, e lasciando che conservino quella forza ed incisività che ne hanno decretato il successo a livello mondiale. Torneremo a sentire canzoni indimenticabili, entrate prepotentemente nella nostra memoria personale e collettiva, quali Maruzzella, Che t’aggia di, Dicitencello vuie, O’ Munastero ‘e Santa Chiara, Te voglio bene assai, Te vurria vasa, Guapparia, O surdato ‘nnamurato, Dove sta Zazà.

Formazione:

Peppe Servillo– Voce

Vincenzo Di Donna–Violino

Luigi De Maio–Violino

Gerardo Morrone–Viola

Antonio Di Francia– Cello e Chitarra

Fonte: Ufficio Stampa

