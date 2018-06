Rapina in banca a Livorno, portati via duemila euro

Un uomo ha rapinato una banca a Livorno ed è riuscito a fuggire con 2mila euro. Il ladro è entrato nell'edificio a volto coperto, ha eluso il metal detector e ha puntato una pistola sul fianco del direttore, minacciandolo. Si è fatto dare i soldi, è uscito dalla banca ed è scappato su uno scooter assieme a un complice, anch'egli camuffato.

I carabinieri hanno ascoltato gli impiegati della filiale e stanno visionando le immagini, anche se i due avrebbero usato particolari accortezze per rendersi irriconoscibili. I due rapinatori si sarebbero allontanati in direzione del centro cittadino riuscendo comunque a far perdere quasi subito le proprie tracce. I carabinieri hanno predisposto una serie di posti di blocco e fatto alzare in volo un elicottero, ma ancora i ladri non sono stati acciuffati.

