Pistola alla mano e con in testa un casco integrale a nascondere i connotati, ha minacciato le commesse di una tabaccheria di Chiesina Uzzanese per poi scappare con il bottino. È accaduto quest'oggi: l'uomo è scappato su una moto scura in direzione di Altopascio. Le donne non hanno subito violenza ma sono state trasferite comunque al pronto soccorso di Pescia per accertamenti. I carabinieri indagano e sono sulle tracce del rapinatore

