Si finge morto per evitare i controlli di polizia: denunciato pusher a Empoli

Si era finto privo di sensi, quasi morto, alla vista degli agenti di polizia, i quali lo avevano trovato disteso su una panchina del terminal dei bus di Empoli, vicino alla stazione ferroviaria. Il motivo? È presto detto: nascondeva una tavoletta di 50 grammi di hashish nel calzino e 10 buste con lo stesso contenuto, poi sequestrate. Con sé non aveva soldi. È stato denunciato un 25enne marocchino per possesso ai fini di spaccio. Il giovane era stato visto alle 9 di mattina nell'area che solitamente è popolata di pendolari e studenti. Una volta fermato dagli agenti guidati dal dirigente Francesco Zunino, è rimasto sdraiato senza dare cenni di vita anche se comunque respirava. All'arrivo dei sanitari, con automedica e ambulanza, il giovane si è rimesso in piedi tentando di andarsene. Ma non ci è riuscito e dai controlli è emerso il quantitativo di droga. Poiché i sanitari sono stati chiamati a vuoto, il giovane è stato denunciato anche per interruzione di pubblico servizio.

Tutte le notizie di Empoli