Al Roncalli inaugurato un monitor touch screen in memoria di Andrea Burrini

È stato inaugurato ieri mattina, martedì 5 giugno, alle 10.30 nell'aula della classe IA Economico dell’IIS Roncalli di Poggibonsi, il nuovo monitor Touch Screen che la famiglia Burrini ha donato in memoria del figlio Andrea, ex studente dell’istituto valdelsano. All’inaugurazione hanno partecipato la famiglia Burrini, il Dirigente scolastico, la DSGA dell’istituto, alcuni docenti, una rappresentanza di studentesse e studenti,una rappresentanza del personale ATA e del Consiglio di Istituto, e il professor Mauro Minghi, amico della famiglia Burrini che ha ricordato Andrea.

“Andrea era una persona piena di vita e curiosa del mondo. – commenta la famiglia- Abbiamo pensato che il miglior modo per ricordarlo fosse quello di dare un’occasione, uno strumento in più per conoscere e apprendere, ai ragazzi dell’istituto in cui ha studiato.”

“Siamo molto grati alla famiglia Burrini commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini- che ci ha contattati per chiederci di poter donare un bene in occasione dei dieci anni dalla scomparsa del nostro ex studente Andrea. Si è trattato di un gesto da una parte di solidarietà e dall'altra di riconoscimento alla scuola come agenzia formativa fondamentale e come luogo dove il figlio ha studiato. Abbiamo scelto uno strumento tecnologico innovativo, come il monitor touch screen, che permette un apprendimento interattivo grazie alle sue innumerevoli funzioni.”

Tutte le informazioni sull’istituto Roncalli sono presenti nel sito www.iisroncalli.gov.it.

Fonte: IIS Roncalli

