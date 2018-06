Ambientart, per gli studenti saranno l'arte e il bello a salvare il pianeta

Poesie, canzoni, storie, dipinti. E uno spettacolo che ha commosso tutti. È questa la ricetta degli studenti delle classi elementari 3B e 3C della Vittorio Veneto e 4C e 4D delle Marmocchi per tutelare l'ambiente. A seguire i ragazzi nel progetto Ambientart sono state le insegnanti Elisabetta Cencetti, Adele Valenti, Rosaria Messina e Veronica Ciaglia. «Quest’anno il Comprensivo 1 ha scelto come tema di Mondofesta l’ambiente e il tema era Salviamo Il Globo. L'attenzione era quindi rivolta, ad un importantissimo argomento che ci tocca tutti da vicino», racconta Cencetti. In quest'ottica nasce Ambientart «un laboratorio, nei laboratori del lunedì e del venerdì, che ha unito il tema dell’ambiente a quello dell’arte a 360 gradi e che ha visto confrontarsi ogni settimana bambini di due terze e di due quarte su argomenti come ecosostenibilità, raccolta differenziata, tutela del paesaggio e delle opere d’arte».

Perché Ambientart. I ragazzi hanno intrapreso un percorso che li ha portati allo spettacolo finale dove hanno raccontato la loro ricetta per evitare che si continui a inquinare e distruggere il pianeta. «Due gli obiettivi che ci siamo date - continua Cencetti -, sensibilizzare i nostri bambini al rispetto dell’ambiente, a partire dagli spazi vissuti, e far capire loro che anche piccoli gesti quotidiani, come raccogliere un pezzo di carta o differenziare i rifiuti, possono avere una forza infinita».

L'arte e il bello salveranno il mondo. I giovani studenti hanno letto l'articolo 9 della Costituzione Italiana che tutela l'ambiente e il patrimonio artistico, hanno visto e analizzato opere di arte contemporanea, studiato gli esempi si street art presenti a Poggibonsi. «abbiamo avvicinato loro al senso del bello, alle opere d’arte presenti sul territorio. Abbiamo voluto far comprendere loro che queste vanno tutelate , salvaguardate, protette», spiega l'isegnante.

«Silenzio, adesso parla l'arte». È stata la frase della voce fuori campo che ha dato l'inizio allo spettacolo finale. «I bambini hanno risposto con dei messaggi pungenti sul tema, utilizzando varie forme d’espressione: dalla pittura, alla recitazione al canto. Tutto questo si è concretizzato in una bellissima restituzione ai genitori che ha commosso ed emozionato tutti».

Fonte: Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi

