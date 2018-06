Anchise Socci, il sindaco plaude il Cavaliere della Repubblica ponsacchino purtroppo scomparso

"Consegnata l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana per Anchise Socci. Un riconoscimento di spicco per una figura storica del settore del mobile di Ponsacco che ci rende orgogliosi. Un imprenditore che con grandi capacità e impegno ha contribuito fortemente allo sviluppo economico e al prestigio della nostra cittadina nel mondo. Ad Anchise, scomparso purtroppo lo scorso ottobre, viene oggi attribuito il titolo di Cavaliere, a coronamento di una carriera fatta di successi e soddisfazioni. Ai suoi figli Alessandro e Stefania faccio i miei complimenti per la tenacia e la professionalità con cui stanno portando avanti la tradizione della loro Azienda e del mobile ponsacchino".

Fonte: Comune di Ponsacco

