Arrestato rapinatore in moto, è un trentenne di Altopascio

È stato arrestato dai carabinieri di Lucca il presunto autore di due rapine, in una tabaccheria di Chiesina Uzzanese e in una farmacia di Galleno (Fucecchio). È un 33enne di Altopascio, già noto alle forze dell'ordine, Stefano Tangari. Durante la perquisizione in casa dell'uomo sono stati trovati gli abiti indossati durante i colpi, il casco, una maschera di gomma, degli occhiali da sole e la pistola Beretta con 14 cartucce, risultata rubata a Livorno nel luglio dello scorso anno. Fuori dall'abitazione, la moto usata per il colpo, riverniciata non troppo accuratamente con una bomboletta spray. Il lucchese ha prima tentato la fuga, poi ha negato l'accaduto e infine ha collaborato con i militari per recuperare quanto era stato usato nelle due rapine, assieme ad altre 57 cartucce.

