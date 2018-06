Solidarietà e magia, Babbani senesi donano il sangue aspettando i Mondiali di Quidditch a Firenze

Battitori di bolidi, cacciatori di pluffe e cercatori del boccino d'oro vincono la partita della solidarietà aspettando i mondiali di Quidditch di Firenze al via dal 27 giugno. Martedì 5 giugno gli atleti del “Siena Ghibellines Quidditch Club” insieme ad Avis Taverne e Arbia si sono recati in divisa a bordo delle loro scope al centro emotrasfusionale dell’ospedale di Siena per una donazione di sangue collettiva. Si consolida così il sodalizio e l’amicizia tra i “babbani” bianconeri e l’associazione di donatori di sangue di Taverne e Arbia. Una collaborazione che porterà presto il logo di Avis Taverne e Arbia nelle divise del “Siena Ghibellines Quidditch Club”. «Il vero ghibellino dà letteralmente il sangue per la maglia!» sottolineano gli atleti di uno sport in forte espansione in tutta Italia ispirato dalla saga di Harry Potter e dal mondo fantastico della scrittrice inglese J.K. Rowling.

Fonte: Ufficio Stampa

