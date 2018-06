Un bambino di 10 anni è stato investito nella tarda serata di oggi in via Dante a Fucecchio. Il bambino, fortunatamente, non avrebbe riportato ferite gravi: l'auto lo ha colpito mandandolo a terra, ma senza gravi conseguenze. A bordo c'erano tre ragazze, tutte impaurite per l'accaduto. Sul posto i soccorsi intervenuti in codice verde e i carabinieri. Il bambino è sttao trasportato all'ospedale San Giuseppe di Empoli per alcuni controlli.

