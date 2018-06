Blitz della municipale al mercato di Empoli, Anva: "Operazioni da continuare nel tempo"

Gli ambulanti dell’Anva, la principale associazione di categoria del settore ringrazia la Polizia Municipale per il blitz effettuato in data odierna sul mercato settimanale, di Empoli, nei confronti dei venditori abusivi, con il sequestro di un numero importante di borse contraffatte.

"Bene cosi - commenta Luca Taddeini, presidente delle categoria ed operatore del mercato settimanale -, il racket della contraffazione non può essere oltremodo tollerato in una città come Empoli dove operano, da sempre, tantissime attività che lavorano nel rispetto delle legge e della concorrenza leale. L’importante è che a queste operazioni sia data continuità nel tempo, cosi da scoraggiare il ripetersi di questi elementi di illegalità diffusa. Approfittiamo dell’episodio di stamattina per rilanciare sul tema sanzioni per coloro che comprano merce contraffatta. Riteniamo che, rompendo gli indugi, sia giunto il momento di procedere in tale direzione, anche perché un problema come quello dell’abusivismo commerciale non può essere risolto solo attraverso i controlli della Polizia Municipale.

