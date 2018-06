Cade da 6 metri prima su furgone poi a terra: infortunio al Terrafino

Un operaio sarebbe caduto da un'altezza di 6 metri durante un lavoro sul tetto di una ditta di via Di Vittorio a Empoli, nella zona industriale del Terrafino. Secondo le prime informazioni, l'uomo, di cui ancora non sono note le generalità, sarebbe caduto e atterrato prima su un furgone e poi a terra. La presenza del mezzo pesante avrebbe però in qualche modo attutito l'impatto a terra. Il ferito infatti non sarebbe in pericolo di vita, è cosciente, e l'intervento di soccorso dell'automedica e dell'ambulanza della Misericordia di Empoli sarebbe stato etichettato con un codice giallo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Empoli e la medicina del lavoro della Asl Toscana Centro. Non è chiaro se il ferito fosse un dipendente della ditta di Empoli o un esterno chiamato per un intervento di riparazione.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di Empoli