Chiocciola d'Oro al tecnico dell'Empoli Andreazzoli: la consegna a Spicchio

Lunedì 18 giugno 2018 si terrà, presso lo stand centrale della 42ima edizione della "Sagra della Chiocciola" al Parco dei Mille a Spicchio (Vinci), la tradizionale Cena Azzurra estiva, organizzata dal Club Azzurro Spicchio in collaborazione con il Comitato Organizzatore della Sagra della Chiocciola, il Comitato per lo Sviluppo delle Attività Culturali, Ricreative e Sportive di Spicchio, e l'US Spicchiese. L'evento è in programma per le ore 20.30.

Durante la stessa sarà consegnato il XX Premio "Chiocciola d'Oro" al tecnico dell'Empoli FC Aurelio Andreazzoli, per lo straordinario successo nel campionato di Serie B con la conquista della Coppa "Ali della Vittoria" e la promozione in Serie A.

All'artista vinciana Giulia Rubenni, in arte "Ghibli", sarà invece consegnato il XVIII Premio "Moneta d'Oro" dall'Amministrazione Comunale di Vinci. Giulia riceverà il riconoscimento dal primo cittadino di Vinci Giuseppe Torchia per i successi in campo artistico con SandArt e CoffeeArt.

Per le iscrizioni alla cena è necessario rivolgersi presso lo Stand della Sagra della Chiocciola nei giorni dal 14 giugno, primo giorno della Sagra della Chiocciola, al giorno domenica 17 giugno; oppure chiamare i seguenti numeri 0571 508187 - 328 0463847.

