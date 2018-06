Commissione Nautica di Confindustria Toscana, incontro con Ciuoffo

Le politiche regionali a favore della Costa, con particolare riferimento alle esigenze delle imprese del settore nautico, che rappresentano un driver di sviluppo fondamentale per il territorio sono stati i temi su cui si è focalizzato l'incontro tra Giovanni Costantino, coordinatore della Commissione Nautica ed Economia Costiera di Confindustria Toscana e l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Toscana Stefano Ciuoffo.

Credito, incentivi per l'attrazione e la localizzazione di investimenti, più certezza sulle concessioni e soprattutto tempi delle stesse compatibili con le commesse: queste alcune delle priorità indicate da Costantino e raccolte in un documento predisposto dalla Commissione di Confindustria Toscana.

"E' stato un incontro costruttivo - ha dichiarato Costantino- dal quale è emersa una sintonia comune e la condivisione dell'esigenza di implementare rapidamente i provvedimenti necessari a sostenere il territorio e le imprese, a partire dagli obiettivi contenuti nei vari accordi di programma attivi sulla costa con particolare riferimento al Piano Strategico per lo sviluppo della costa toscana".

Giovanni Costantino è presidente e amministratore delegato di The Italian Sea Group, azienda attiva nel settore della cantieristica, nautica e refitting.

Fonte: Confindustria Toscana Nord

Tutte le notizie di Toscana