Si terrà dal 3 al 31 luglio l'Empoli Jazz Summer Festival 2018, ecco il programma:

Martedì 3 luglio ore 21:30

Giardino del Torrione di S.Brigida, Empoli

FORQ

Henry Hey: tastiere

Chris McQueen: chitarra

Jason "JT" Thomas: batteria

Kevin Scott: basso

I Forq sono un gruppo strumentale con un suono dinamico e un debole per l’esplorazione sonora. Il gruppo è composto da improvvisatori di livello mondiale, ma sono le loro canzoni a lasciare il segno più duraturo. Il loro ultimo progetto e terzo album è Thrēq uscito alla fine del 2017. Il Fondatori del gruppo sono stati Henry Hey e Michael League. Oggi nel gruppo sono entrati il chitarrista Chris McQueen, il batterista Jason “JT” Thomas e il bassista Kevin Scott.

Lunedì 9 luglio ore 21:30

Piazza Farinata degli Uberti, Empoli

CHARLES LLOYD & THE MARVELS

feat. Bill Frisell, Reuben Rogers, Eric Harland

Charles Lloyd: sassofono

Bill Frisell: chitarra

Reuben Rogers: basso

Eric Harland: batteria

Charles Lloyd è uno dei pochi grandi jazzisti storici viventi, una figura mitica della scena musicale della West Coast americana. Sassofonista dal timbro personalissimo, porta la sua espressività ad un livello spirituale come nessun altro nella storia del jazz dopo Coltrane.

Empoli Jazz In Collaborazione con Centro Busoni

Lunedì 16 luglio ore 21:30

Giardino del Torrione di Santa Brigida, Empoli

CROSSCURRENTS Trio

DAVE HOLLAND, CHRIS POTTER, ZAKIR HUSSAIN

Dave Holland: basso

Chris Potter: sax

Zakir Hussain: tabla

Dave Holland (basso), Zakir Hussain (tabla), Chris Potter (sax). Un trio formidabile che vanta uno dei più importanti bassisti della storia del jazz, un mitico maestro indiano di tabla riconosciuto a livello internazionale, uno dei sassofonisti più ammirati al mondo.

Venerdì 20 luglio ore 21:30

Giardino del Museo Archeologico e Ambrogiana, Montelupo Fiorentino

Claudia Tellini e Nicola Vernuccio in STAZIONI SONORE

Claudia Tellini: voce

Nicola Vernuccio: contrabbasso

Nicola Vernuccio e Claudia Tellini collaborano stabilmente da circa sette anni. Il progetto parte da una ricerca sul repertorio: operetta, musical, standards del jazz di sempre, gioielli delle tradizioni africane e mediterranee, musica spirituale. Un lavoro aperto, in corso, anzi un viaggio vero e proprio, alla ricerca di stazioni da interpretare più che da visitare, da scoprire con la curiosità e la poesia di una coppia affiatata e collaudata.

Ingresso Gratuito

Mercoledì 25 luglio ore 21:30

Piazza Farinata degli Uberti, Empoli

Dj Set Luca La Rocca presenta "18" ed. Dystant

Un djset con la concezione simile a un concerto, dove l'ascolto si unisce a proiezioni e arti intrattenitive.

Luca la Rocca si è formato artisticamente nell'empolese agli inizi degli anni 2000, conosciuto come dj e organizzatore di eventi (Revolver) e radio (Radio Lady). Negli ultimi anni ha ripreso a produrre musica uscendo su etichette discografiche di livello internazionale. Le sue tracce sono tutt'ora suonate da dj di fama mondiale.

Ingresso Gratuito

Lunedì 30 luglio ore 21:30

Giardino ex Scuola Collodi, Monterappoli, Empoli

SIDEWALK CAT 5et: UNFIT

Simona Romano: voce

Marco Papadia: chitarra

Filippo Galbati: pianoforte

Andrea Esperti: contrabbasso

Giovanni: Martella

Tradizione ed avanguardia che si sposano dando vita a melodie evanescenti, a tratti psichedeliche, a tratti miniali, che sfociano spesso in sonorità più incisive dalle tinte rock. Si presentano così i Sidewalk Cat 5tet, band pugliese composta da talentuosi musicisti, che nel settembre 2017 hanno pubblicato il disco Unfit per l’etichetta Emme Record Label.

Ingresso Gratuito

Martedì 31 luglio ore 21:30

Giardino del Torrione di Santa Brigida, Empoli

JULIAN LAGE Trio

Julian Lage: chitarra

Jorge Roeder: basso

Eric Doob: batteria

Il New York Times considera Julian “…uno dei più freschi e virtuosi, dotato di un’imperturbabile facilità tecnica e una sconfinante curiosità”. A soli 27 anni, Julian Lage vanta una carriera che artisti più grandi di lui sarebbero orgogliosi di sfoggiare. Il ritmo che impone è vivace e il mood sempre ottimista. La sua musica risulta arguta, disinvolta e abbagliante, costringendo lo spettatore a non poter far altro che chiedere il “bis”. Modern Lore, suo secondo album in trio, è uscito nel 2018.

