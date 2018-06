Festa Medicea, sul palco di Seano arriva Bobo Rondelli

È iniziata con il botto la seconda edizione della Festa Medicea, tantissime presenze tutte le sere. Da sottolineare il sold out per le serate di Sergio Sylvestre e Paci e Ceccherini. Presi d’assalto anche gli stand gastronomici e i Ristoranti con 4 Birrifici artigianali.

La Festa Medicea continua fino al 17 Giugno, stasera Riunione di Pugilato con 15 incontri dilettanti, Venerdì la Corsa della Donne Strawoman, Sabato arriva il concerto gratuito di Bobo Rondelli, per finire con domenica Via Del Campo canta Dé André.

Tutti gli eventi saranno a Ingresso gratuito, le serate inizieranno dalle 19 fino alle 24 e sarà possibile cenare presso gli stand della ristorazione dalle 19 a tarda notte.

Non solo spettacoli e ospiti tutte le sere, ma anche oltre 50 stand di mercatino artigianale e attività per bambini.

Gli organizzatori ci tengano a ringraziare l'Amministrazione Comunale di Carmignano, in particolare il Sindaco Edoardo Prestanti e L'Assessore Stella Spinelli per la fiducia e la collaborazione.

Roberto Rondelli, cantautore, poeta, attore e performer, nasce il 18 marzo 1963 a Livorno, città che ispira da sempre la sua carriera artistica. Fin dagli inizi si cimenta nelle cover band dando vita al trio Les Bijoux, per poi formare gli Ottavo Padiglione (reparto di psichiatria dell’ospedale civile di Livorno), band che riscuote un discreto successo anche al di fuori della Toscana soprattutto grazie ai testi di Rondelli, introspettivi ed ironici, specchio di una cultura, quella toscana, che racchiude un modo di essere, cinico e spassionato. Il risultato è il singolo intitolato Ho Picchiato La Testa, prodotto da Pirelli, che impazza nelle radio e vende ben 30.000 copie. La vita artistica degli Ottavo Padiglione prosegue con una serie di dischi pubblicati da major fino al 1999-2000, quando la band si scioglie e Bobo inizia la sua carriera solista. Nel 2001, infatti, viene pubblicato Figli del nulla, un disco che esprime tutta la personalità di Bobo, seguito un anno dopo da Disperati intellettuali ubriaconi, prodotto e arrangiato da Stefano Bollani. Per la critica specializzata si tratta di un autentico successo. Molti giornali, fra i quali Il Corriere della Sera e La Repubblica, ne parlano con toni lodevoli ed è così che Bobo Rondelli vince, nel 2001, il Premio Ciampi per il miglior arrangiamento. Nel 2015 esce il disco “Come i Carnevali” per Picicca dischi e seguirà un lungo e continuo tour in italia e all’estero. Il labronico Bobo Rondelli cavalca l’onda del suo momento magico, che lo ha da poco portato ad esibirsi nella Grande Mela e in un’applauditissima performance sul palco del Premio Tenco, annuncia l’uscita di un album tributo a Piero Ciampi. Coronamento di una serie di spettacoli che Bobo sta portando a giro da un po’ di tempo dal nome “Ciampi ve lo faccio vedere io”, il giorno 19 dicembre questo nuovo lavoro uscirà come allegato al quotidiano il Tirreno e vedrà ufficialmente la luce a inizio 2016.

Fonte: La Festa Medicea

