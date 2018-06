Festival Folk&Wine 2018, arriva Arte e Musica di Accademia Libera Natura & Cultura

Ritornelli, ballate, canzoni e danze che hanno espresso in rime, ritmi e melodie, condizioni sociali, guerre, il duro lavoro nei campi, le passioni di generazioni, prendono la scena assoluta in una rassegna dedicata in quelle stesse campagne che ancora pulsano di antiche atmosfere.

Fra lo street food più tipico, vino e sangriata, venerdì 8 giugno 2018, alle ore 19.00, negli incanti del borgo di Mazzolla (Volterra – PI), inaugura il cartellone di Arte e Musica di Accademia Libera Natura & Cultura: l’emanazione culturale dell’Ass. Marco Polo, che esordisce con la piccola grande anteprima dell’animato concerto di canzoni e musiche klezmer e swing della formazione Thomas Reuter & Friends e della musica popolare toscana di De’ Soda Sisters , per il Festival Folk&Wine 2018, ideato da Accademia Libera e co-organizzato con gli “Amici di Mazzolla”.

Affondano negli spartiti della storia della musica del mondo, si nutrono di ambientazioni antichissime, nella forza panoramica della Valdicecina in Toscana, si attualizzano con rivisitazioni, arrangiamenti e spirito contemporanei.

Sono i Festival - folk, opera, pianoforte, tango e musica da camera - e i concerti evento world & jazz music pensati per la forza scenica di storia e natura della Valdicecina.

Dopo l’evento folk di Mazzolla, ritornerà l’attitudine bohémien nelle intense esecuzioni dal vivo, dei compositori, arrangiatori e performer creativi di struggenti musiche della vecchia Europa, incalzante risposta al tango argentino, i Quadro Nuevo, attesissimi, con due date: mercoledì 4 luglio, ore 21.30, a Castello Ginori di Querceto ed il 5 luglio, sempre alle ore 21.30, nella Piazza di Pignano, elegante borgo fuori dal tempo (Volterra – PI).

Il cartellone 2018 di “Arte e Musica”, patrocinato dalla Provincia di Pisa, dal Comune di Volterra e dal Comune di Montecatini Val di Cecina, è stato realizzato in collaborazione con: Consorzio Turistico Volterra Valdicecina; Confesercenti Toscana Nord; Camera di Commercio di Pisa; Terre di Pisa; VinOpera Arte; ArtConnectsPeople; Estro Tango; “Amici di Mazzolla”; Le Vent des Arts.

Con il sostegno di: Marchesi Ginori Lisci e Borgo Pignano. Main Sponsor: Ornellaia.

Info e prenotazioni: Accademia Libera Natura & Cultura: +39 366 1351567 | accademialibera2000@gmail.it | www.association-marcopolo.org. | www.accademia-marcopolo.it.

