Penitenziario Gorgona Isola, la Cisl: "I problemi per la polizia penitenziaria restano"

Sono passati pochi giorni da quando su Gorgona sono arrivate decine e decine di Persone, compresi personaggi noti della TV, dello Sport e delle Istituzioni, enunciando solo buone intenzioni per il futuro dell’Isola Penitenziario.

Ma nonostante la grande attenzione che anche il Ministero della Giustizia, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Regione Toscana e Comune di Livorno dichiarano anche verso il Personale che opera su Gorgona Isola, i nostri Colleghi e Colleghe che prestano servizio in questo “speciale carcere” vedono negati loro precisi diritti contrattuali.

Succede che, da Aprile 2017 e per 3 mesi, la Mensa del Personale rimase chiusa ed i Poliziotti Penitenziari hanno dovuto “arrangiarsi come possibile” per potersi garantire i loro normali pasti giornalieri. Il servizio Mensa è affidato in appalto ad una ditta privata ed il capitolato prevede che, nel caso non vengano erogati i pasti, la ditta deve assicurare al Personale un “buono pasto sostitutivo”.

Da oltre un anno la FNS CISL chiede il rispetto di questo diritto del Personale, ma mentre l’Amministrazione Penitenziaria e la Ditta appaltatrice si scrivono tra loro e si rimpallano all’italiana maniera l’adempimento, gli unici penalizzati restano i Lavoratori della Polizia Penitenziaria. Nonostante la visibilità che una eventuale protesta avrebbe potuto avere nei giorni scorsi, quando di Gorgona hanno parlato giornali e TV anche nazionali, il Personale con senso di responsabilità ha evitato che qualcuno potesse tacciarli di aver approfittato di una festa per dare visibilità ad una vertenza sindacale.

Ma adesso, a distanza di oltre 14 mesi d’ attesa di quanto a loro dovuto, i Poliziotti di Gorgona non ci stanno più e rilanciano la protesta sindacale che – se non vedrà risolto una volta per tutte il problema – porterà ad intraprendere azioni di lotta nei confronti di questo atteggiamento ostile verso di loro.

Il Segretario Regionale CISL FNS TOSCANA

Paolo RAUCCIO

