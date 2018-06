Guasto alla rete idrica: rubinetti a secco. Tecnici al lavoro

Acque SpA comunica che, a causa di un guasto imprevisto verificatosi nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 giugno, sulla rete di distribuzione nel Comune di Capannoli è in corso un’interruzione idrica a Capannoli Capoluogo, Santo Piero Belvedere e Selvatelle nel Comune di Terricciola.

I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione.

Verrà allestito un servizio di rifornimento sostitutivo tramite tre autobotti posizionate in piazza Lemmi a Santo Pietro Belvedere, in Piazza del Mercato a Capannoli e in piazza della Chiesa a Selvatelle.

Il ripristino del servizio previsto al momento per le ore 3 di domani mattina venerdì 8 giugno potrà essere accompagnato da fenomeni di torbidità che tenderanno a scomparire con il passare del tempo.

Scusandosi per i possibili disagi, si informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa

