La Corsa di Alcide passa da Gaiole in Chianti: da quest’anno anche il percorso eroico su strade bianche

E’ attesa per domenica 10 giugno, alle ore 10, a Gaiole in Chianti, l’VIII edizione della Corsa di Alcide in programma dall’8 al 10 giugno nelle più suggestive zone della Toscana. Sarà possibile ammirare le luccicanti auto d’epoca durante la loro sosta prevista alle 10, in piazza Ricasoli.

La Corsa di Alcide è una gara di regolarità classica a strumentazione libera per auto d’epoca organizzata da Altitude Eventi ed aperta ad equipaggi italiani e stranieri con auto antecedenti al 1971.

Da quest’anno la Corsa di Alcide mette a disposizione dei partecipanti anche un percorso eroico su strade bianche in onore della battaglia portata avanti da Eroica in difesa delle strade bianche.

Lasciata Gaiole in Chianti le auto partiranno per raggiungere il castello di Brolio intorno alle 10 e 50, mentre alle 12 e 50 è previsto l’arrivo a Poggibonsi, in via Abruzzi.

Fonte: Ufficio Stampa

