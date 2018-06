La Luna è Azzurra, 35 anni di spettacoli: kermesse gratuita nel centro di San Miniato

La Luna è Azzurra torna a essere protagonista a San Miniato con qualche novità. La trentacinquesima edizione del Festival Internazionale del Teatro di Figura prenderà corpo il 29 e 30 giugno e il 1 luglio tra le vie e le piazze del centro. Ogni sera gli spettacoli si terranno dalle 21 alle 24. "Siamo all'anno 35, la manifestazione regge al passare del tempo e fa vivere San Miniato. Il centro diventa un palcoscenico a cielo aperto. Si tratta di un evento qualificato con profili molto alti" ha detto il vice sindaco Chiara Rossi.

Quest'anno un grande cambiamento riguarda la chiusura del centro storico alle 19.30: "Così la gente può arrivare prima a San Miniato e usufruire delle attività della città. Oltre allo standard alto delle iniziative, tutte a ingresso gratuito, vogliamo alzare anche il livello qualitativo della fruizione del centro.

"Questo evento va a braccetto con gli spazi di questa città. Quest'anno andremo a inaugurare uno spazio nuovo, vale a dire i loggiati di San Domenico. Sarà una sorta di teatro duttile. Ci rivolgiamo a un pubblico familiare. Gli spettacoli sono segnati da un intreccio di fili, ma ci saranno anche artisti stranieri" ha riferito Alberto Masoni di Terzo studio.

Bambini ma anche adulti, dunque. Le iniziative sono molteplici e non manca il premio alla carriera alla attrice Veronica Gonzalez, che si esibirà in uno spettacolo su Pellegrino Artusi. Gonzalez sarà in piazza Duomo il 30 giugno con 'Cucina in punta di piedi. Alice Masoni, curatrice del manifesto che rimanda a Pinocchio realizzato da Giulia De Mastio, ha svelato anche un'altra novita: due postazioni in piazza del Seminario, una dedicata alle marionette.

Il sindaco Vittorio Gabbanini ha concluso: "Questa iniziativa è particolare e attira un pubblico giovanile e non. La città ne beneficerà anche a livello di turismo. San Miniato si conferma la città del Teatro. Vogliamo che si viva di eventi culturali di grande qualità".

Saranno disponibili delle navette dalle 20 dal parcheggio di Fontevivo. Il servizio bus sarà gratuito.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

