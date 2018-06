Liberazione di rapaci alla riserva di Arnovecchio

“Arnovecchio”, l’oasi naturale protetta a due passi dal centro cittadino di Empoli, un paradiso dove la natura e i suoi ‘abitanti’ vivono e convivono splendidamente, apre le porte sabato 9 giugno 2018, a partire dalle 10, con una liberazione pubblica di alcuni uccelli rapaci, recuperati e curati dal Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica di Empoli: il C.E.T.R.A.S.

Precisamente riprenderanno il volo uno o due esemplari di Poiana: un'occasione unica per osservare dal vivo questo affascinante rapace ed assistere al momento emozionante del ritorno in natura. Quello di sabato si tratta di uno dei tanti eventi organizzati dal Centro RDP Padule di Fucecchio, che gestisce l'area per conto del Comune di Empoli, in collaborazione con Legambiente Empolese-Valdelsa.

L’accesso è libero e non occorre prenotazione: si consiglia, per chi può, di raggiungere l’area naturale protetta in bicicletta, mentre chi viene in auto può parcheggiare nella vicina frazione di Cortenuova e proseguire a piedi su via Arnovecchio (500 metri) in direzione Fibbiana-Montelupo.

Il CETRAS - Struttura nata nel 1993 e gestita interamente da volontari che operano su tutto il territorio dell’Empolese-Valdelsa, ha come fine il recupero, la cura, la riabilitazione e la reintroduzione in natura di avifauna selvatica in difficoltà, con particolare riferimento ai rapaci. La sede si trova a Empoli (viale Buozzi,1) in un ambiente idoneo e indisturbato, attrezzato con gabbie e di voliere adatte al primo intervento e alle prime cure; la fase riabilitativa avviene in voliere esterne che si trovano in un bosco privato, in ambiente totalmente protetto.

Nel momento in cui arriva la segnalazione di un animale ferito l’associazione si attiva in modo che arrivi nelle mani degli operatori nel più breve tempo possibile; una volta preso in consegna è trasferito presso l’ambulatorio del veterinario responsabile, che effettua le prime cure. Per la degenza, gli esemplari sono alloggiati in appositi box “antitraumatici” dove sono curati e tenuti in osservazione per tutto il periodo prescritto; in voliera si perfezionerà la riabilitazione che si concluderà con la liberazione nel luogo più idoneo.

Nel mese di giugno l’area di Arnovecchio sarà sempre aperta nei giorni di sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 9 alle 12.

Centro RDP Padule di Fucecchio, tel. 0573, email fucecchio@zoneumidetoscane.it , pagine web www.paduledifucecchio.eu.

