Lions in piazza a Scandicci, una giornata di sanità e prevenzione

Il Lions Club Firenze Scandicci, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Scandicci e lo studio medico Lilium (dove verranno effettuate le visite più delicate) organizza "Lions in piazza", una giornata di screening e di informazione sanitaria completamente gratuita, rivolta ai cittadini di Scandicci.

"Lions in piazza si svolgerà in piazza della Resistenza (fermata tramvia Resistenza), domenica 10 giugno 2018 dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18. Durante la giornata medici e specialisti effettueranno visite ed esami e informazione medico scientifica. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Scandicci. Le visite e gli esami saranno per glaucoma, melanoma, diabete, ecografia addome con screening nefrologico e misurazione della pressione arteriosa, ginecologia, senologia, ecografia collo e tiroide, elettrocardiogramma, esame del cavo orale e controllo udito.

L'informazione medico-scientifica riguarderà singoli aspetti inerenti sia l’infanzia (disturbi dell’apprendimento o comportamentali) sia l’età adulta e l’invecchiamento (ad esempio, alimentazione, agopuntura, ginnastica dolce, problemi cardiocircolatori etc.) che mira a far modificare stili di vita non coerenti con singole patologie a persone a rischio.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

