Migrazioni e integrazione, convegno conclusivo all'Educatorio del Fuligno

Martedì 12 giugno 2018 alla Sala Blu – Educatorio del Fuligno (Via Faenza 48, Firenze) si terrà il Convegno conclusivo del progetto MEET - Migrazioni in Europa ed Evoluzioni Transnazionali, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014 - 2020 e promosso dal nostro Ufficio Orientamento e Formazione Lavoro.

Il convegno sarà l'occasione per confrontarsi sul tema dell'integrazione dei migranti (sociale, lavorativa e abitativa) sui nostri territori, prendendo come spunto l'analisi di alcune buone prassi che il progetto ci ha consentito di conoscere in Europa, grazie ad una serie di study visit in Germania, in Grecia, nel Regno Unito e in Svezia che abbiamo realizzato nei mesi scorsi.

Al convegno di martedì 12 giugno saranno presenti rappresentanti delle istituzioni (Comune di Firenze, Regione Toscana, ANCI) , insieme ai quali rifletteremo sui processi di governance del fenomeno migratorio, e rappresentanti dei soggetti privati e del territorio (Caritas Italiana, Caritas di Trieste e di Agrigento, CNA Firenze, Confesercenti Firenze, Scuola InAltreParole), direttamente coinvolti nei processi di integrazione dei migranti, con i quali ci confronteremo sui bisogni, le opportunità e le sfide che questo delicato momento storico e sociale comporta.

L'importante contributo dell'Università degli Studi di Firenze, che illustrerà la ricerca condotta per il progetto, ci aiuterà ad orientarci e a riflettere sugli aspetti diinnovazione e replicabilità delle buone prassi selezionate

Fonte: Ufficio stampa

