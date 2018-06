'A Night With Bugged 40's' cambia sede per il meteo: si farà alle stanze del Carnevale

La festa di Quelli che andavano in Sede a Santa Croce sull'Arno si farà, ma non più a Villa Pacchiani per motivi meteorologici. 'A Night With Bugged 40's' cambia la location, ma non lo spirito: non Villa Pacchiani, ma le stanze del Carnevale in piazza Bonetti (in pratica accanto alla Pubblica Assistenza e al PalaParenti).

"Dato che è stata segnalata allerta meteo e che a Villa Pacchiani la festa si sarebbe tenuta all'aperto, abbiamo deciso di salvaguardare sia lo spettacolo sia gli ospiti e di spostarla nelle stanze del Carnevale. Tutti i membri dei gruppi carnevaleschi daranno una mano, ma non cambieranno l'anima e il programma della serata. Abbiamo già 150 persone a cena e altrettante verrebbero dopo, quindi si va avanti, anche se non a Villa Pacchiani" assicurano gli organizzatori.

Si parte, come previsto, dalle 18.30 in poi con l'aperitivo. Sarà utilizzato il piazzale antistante alle stanze del Carnevale e anche le sedi dei gruppi. Il programma non cambia: ci saranno Irma e Paolo coi 'porpini', ci sarà la chef Cristina Pistolesi (già al lavoro), ci sarà la drag Ivana Tram, lo show con Daniel Buralli e la musica di Massimo Dj Bani e Dollaro. L'ingresso è a pagamento per chi si è prenotato per la cena, ma dalle 22.30 l'entrata è libera e aperta a tutti. Qui il programma completo.

Gianmarco Lotti

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno