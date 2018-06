Rionando, il Comitato in visita agli studenti di Capraia e Limite

Nella mattinata di oggi i rappresentanti del Comitato dei rioni di Limite sull'Arno (Di Sopra, Di Sotto, La Punta, Castellina) hanno incontrato gli studenti della scuola primaria "G. Marconi" e della secondaria “ E. Fermi” di Capraia e Limite. Vestiti con il colore del proprio Rione, hanno portato ai ragazzi e alle ragazze una bandierina del colore del rione di appartenenza, per far sì che tutti sappiano qualcosa in più sulla storia e la tradizione della zona in cui abitano.

Oltre al Palio con la Montata, in cui atleti dei rioni gareggiano a bordo dei “barconi”, gozzi marinari ottocenteschi, prima che un membro si arrampichi su una fune a picco sull'Arno per strappare per primo la bandiera del traguardo, da qualche anno è nato il trofeo “Rionando”, una competizione in cui i rioni - nel mese di settembre - si scontrano in diverse attività e discipline sportive come la pallavolo, il calcetto, il tiro alla fune, la corsa nei sacchi.

La delegazione ha spiegato ai presenti il regolamento dei giochi e le modalità d'iscrizione, lasciando un recapito telefonico per inviare le richieste di partecipazione.

L'iniziativa si inserisce nel progetto dell'Amministrazione Comunale di recupero, tutela e valorizzazione della radici storiche e culturali della comunità di Capraia e Limite, da realizzarsi anche con la collaborazione delle scuole e delle associazioni.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Capraia e Limite