Rotary Club incontra Cerbai (Crédit Agricole): San Miniato sarà sede dell'area Centro Italia

Nella consueta e splendida cornice del ristorante Miravalle di San Miniato si è tenuta lo scorso 31 Maggio una tra le ultime conviviali del “Rotary Club San Miniato” sotto la presidenza Giglioli.

Anche in quest’occasione, alla presenza di numerosi soci e imprenditori della zona, è stata affrontata una cruciale tematica per il terriorio sanminiatese: il futuro della Cassa di Risparmio di San Miniato a seguito dell’acquisizione da parte del gruppo internazionale Crédit Agricole.

Ospite della serata dal titolo “Tradizione ed Innovazione: l’impatto di una nuova banca globale sul nostro territorio” il direttore generale della Carismi SpA nonchè responsabile per il gruppo Crédit Agricole SpA dell’intera area Centro Italia Massimo Cerbai.

Durante la serata Cerbai ha illustrato ai presenti, la storia, le radici e quelle che sono le prospettive future che il gruppo Crédit Agricole ha intenzione di sviluppare e portare avanti nel nostro territorio. Tali sviluppi avranno come epicentro proprio San Miniato: da qui, secondo le indicazioni del dg, prenderà vita la direzione da parte del gruppo Crédit Agricole dell’ intera area Centro Italia.

Numerosi i quesiti posti dagli astanti presenti durante la serata - fortemente attaccati alla storia ed alle origini della Cassa di Risparmio di San Miniato per tutto ciò che questa ha significato sia per le famiglie che per gli imprenditori del territorio- con l’auspicio di trovare nel nuovo gruppo bancario transalpino la stessa attenzione e lo stesso interesse per le esigenze del tessuto economico territoriale e per la gente che vi appartiene nonostante che inevitabilmente sono modificate e saranno modificate le modalità di “fare banca”.

La serata ha visto anche l’ingresso di due nuovi soci all’interno del Club di San Miniato: Bruno Sales, direttore della Neuropsichiatria Infantile Azienda USL Toscana Centro Empoli, e Iacopo Parente, avvocato del foro di Firenze già membro del consiglio direttivo dell’associazione, due personalità che andranno ad arricchire e potenziare il club della Rocca con le proprie professionalità, il loro spirito di servizio ed il loro entusiasmo.

Il presidente a nome di tutto il club ha simbolicamente proceduto alla spillatura dei soci formalizzandone così il benvenuto all’interno del Club.

Fonte: Rotary Club San Miniato

Tutte le notizie di San Miniato