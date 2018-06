I.I.S. Ferraris-Brunelleschi in scena con 'Oracoli e salsicce' per gli studenti delle medie

Difficile incantare e allo stesso tempo far divertire studenti delle Secondarie di primo grado? Non per gli studenti del Laboratorio Teatrale dell’I.I.S “G. Ferraris-F.Brunelleschi”!

Questa mattina i ragazzi dell’Istituto Tecnico di Empoli, hanno messo in scena “Oracoli e salsicce” per i compagni delle scuole medie del circondario ed hanno suscitato attenzione, interesse e curiosità in tutti i giovani alunni presenti.

Questi alcuni dei commenti degli spettatori: "Originale e divertente!", "Congratulazioni! Non avevo mai visto uno spettacolo bello come questo." "Lo spettacolo è fantastico. Recitato molto bene e trasmette un messaggio. Bravi!" "Emozionante. Bravi e belli!" "L’attualità del tema trattato ha reso godibile lo spettacolo. Complimenti per l’impeccabile recitazione dei ragazzi!" "Da rivedere! Divertente e folle." "In una parola: fantastico!"

Lo spettacolo, liberamente tratto da “I cavalieri” di Aristofane, è stato realizzato dal Laboratorio dopo un anno di intenso lavoro. Al teatro Shalom il tutto esaurito con le Scuole medie secondarie di Primo grado di Sovigliana e Busoni-Vanghetti di Empoli. L’evento è stato possibile anche grazie al lavoro dei ragazzi del Gruppo Accoglienza dell’Istituto, nonché alle docenti presenti: Silvia Desideri, Isa Fanfani, Danila Ferdani, Lisa Fratini, Patrizia Palatresi, Sabina Spannocchi e Teresa Zuffanelli.

Fonte: I.I.S “G. Ferraris-F.Brunelleschi”

Tutte le notizie di Empoli