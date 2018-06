A Signa l’esercitazione delle Pubbliche Assistenze Fiorentine

«Sai come funziona un campo di protezione civile?». È questo il titolo dell’esercitazione che si terrà dall’8 al 10 giugno nell’area dei Renai di Signa. L’hanno organizzata le Pubbliche Assistenze della Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione con la P.A. di Signa e l’Amministrazione Comunale e vi prenderanno parte oltre 60 volontari.

Periodicamente le Pubbliche Assistenze Fiorentina organizzano esercitazioni di Protezione Civile volte alla formazione tecnica dei propri volontari ed a migliorare la loro capacità di reazione e collaborazione.

L’esercitazione inizierà venerdì sera con il montaggio del campo base e proseguirà sabato e domenica con varie attività formative e simulazioni.

Si partirà sabato mattina con un corso di Servizio di Piena; da anni alcune Associazioni hanno stipulato un accordo con la Regione Toscana - Difesa del Suolo per il Servizio di Piena. Il corso sarà tenuto dall’Ing. Idraulico Stefano Barchielli della Difesa del Suolo e prevede una lezione “campale” sugli argini del fiume Bisenzio dove ai volontari verrà spiegata la teoria del Servizio di Piena e verranno insegnate le varie operazioni ad esso connesse, quali la sorveglianza a vista, la sacchinatura, la telonatura.

Seguirà la formazione sull’utilizzo delle idrovore. Il volontariato è puntualmente chiamato a svolgere attività di soccorso alla popolazione per lo svuotamento di aree allagate e molte associazioni hanno nel loro parco attrezzature idrovore che, pur essendo molto simili fra loro, presentano spesso caratteristiche particolari e diverse. Durante il corso i partecipanti avranno la possibilità di vedere ed imparare ad utilizzare vari modelli di idrovora e elettropompa, sotto la guida dei volontari più esperti delle associazioni proprietarie.

Nel pomeriggio del sabato saranno poi effettuate simulazioni di ricerca disperso, attività che, pur non rientrando di per sé tra le specifiche della protezione civile, viene spesso richiesta localmente al volontariato. L’attività è volta a spiegare e consolidare le conoscenze di “Cartografia ed orientamento”, di utilizzo delle Comunicazioni Radio e fornire le conoscenze base su come comportarsi durante tale attività.

Infine domenica mattina, squadre di volontari effettueranno una ricognizione e verifica di idoneità delle Aree di Attesa/Ammassamento/Ricovero presenti sul territorio comunale di Signa e Scandicci, secondo i parametri definiti dai Nucleo di Valutazione di Anpas Nazionale.

Sabato pomeriggio il campo base sarà aperto alla popolazione e ai bambini, per i quali saranno organizzate attività ludico didattiche, così da favorire nella cittadinanza la diffusione della cultura della protezione civile.

Fonte: ANPAS PC Zona Fiorentina

